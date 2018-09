Venko Filipçe viziton komunën e Haraçinës

e kërkesë të Kryetares së Komunës së Haraçinës, Milikije Halimi sot në vizitë pune në Komunën e Haraçinës ishte Ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, të cilit kryetarja e kësaj komune ia shpalosi gjendjen aktuale dhe sfidat me të cilat ballafaqohen qytetarët e Haraçinës për çdo ditë në sferën e shëndetësisë.

Halimi me ministrin Filipçe u dakorduan që në afat sa më të shpejtë të bëjnë rikonstruimin e objektit të ambulantës aktuale në Haraçinë, poashtu edhe përforcimin e stafit mjekësor për t’i përmbushur nevojat e mbi 20.000 banorëve si dhe formimin e një “ekipi mobil” me punonjës shëndetësor i cili do të gravitoj në territorin e Komunës së Haraçinës me qëllim që të jenë afër banorëve në aspektin e shëndetësisë duke bërë vizita familjare nga ekipet shëndetësore profesionale. /Medial.mk/