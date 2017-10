Ventura:Kemi nevojë të shënojmë fitore

Trajneri i Italisë, Xhanpierro Ventura beson se dëshira e madhe tek futbollistët do të jetë përcaktuese për rezultat pozitiv të Italisë ndaj Maqedonisë. Ai beson se do të ketë përkrahjen e plot të tifozëve në Torino, aty ku ka qenë shumë vite në postin e trajnerit.

“Nuk është me rëndësi loja , por është dëshira. Kemi nevojë që të shënojmë fitore në 2 ndeshjet e ardhshme që të kemi kundërshtarë më të letë në balotazh. Verdi është futbollist I ri dhe do të jetë gati për këtë sfidë me të cilën fiton eksperiencë. Të premtë na pret një ndeshje e fortë në Torinon time, të cilën e ndjejë si shtëpinë time. Besoj se do të kem përkrahjen e publikut dhe nëse Belloti shërohet do të kemi edhe një armë të fortë në sulm, tha mes tjerash trajneri italian Ventura.