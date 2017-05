Verstappen: Në Spanjë rivalizojmë me Ferrari e Mercedes

Në Barcelonë ka korrur fitoren e tij të parë në Formula 1, një vit më parë, në sezonin kur debutoi me Red Bull. Por këtë vit nuk ka për të qenë e lehtë të përsëritë të njëjtin sukses, duke parë se si kanë shkuar punët për makinën austriake. Piloti Max Verstappen është me këmbë në tokë kur flet për garën e radhës së Botërorit që zhvillohet në Spanjë, teksa ajo që kërkon nga Red Bull është të rivalizojë me Ferrarin dhe Mercedes. “Gara e vjetshme ishte speciale për mua këtu në Barcelonë, pasi pak ditë më parë isha bërë pilot i Red Bull. Ndërsa tani gjërat janë ndryshe”, u shpreh Verstappen.Max Verstappen, piloti i Red BullPiloti i Red Bull shprehet se puna e bëra gjatë javëve të fundit është e mirë dhe se janë disa ndryshimet që makina austriake do të provojë në pistën spanjolle. “Unë shpresoj që ndryshimet e përgatitura në makinë të jenë rezultative dhe të japin atë që ne synojmë. Besoj se do të jemi më pranë Ferrarit dhe Mercedesit, ose të paktën të duelojmë me to për një vend në podium. Ky do të ishte një hap i madh përpara për ne”, tha piloti i Red Bull, që këtë sezon nuk ka mundur të ngjitet asnjëherë në podium. Në Spanjë do të zhvillohet gara e pestë sezonale e Botërorit të Formula 1.