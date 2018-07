Verstappen synon fitoren: Hockenheim pistë e përshtatshme për Red Bull

Pas vështirësive të hasura në garat e fundit, makina Red Bull kërkon që në pistën e Hockenheim, në Gjermani, të rikthehet te fitorja në Formula 1. “Kjo është një pistë argëtuese . Nuk kemi patur shumë sukses në garat e fundit, ndaj në Gjermani mund të duelojmë për fitore, për t’u rikthyer te suksesi. Garat e Gjemanisë dhe Hungarisë janë të favorshme për Red Bull, ndaj besojmë te fitorja”, tha Mac Verstappen.

“Unë besoj se mbështetja e fansave do të më ndihmojë për t’u rikthyer te fitorja, ashtu siç ndodhi në austri. Jam i sigurt se këtu do të kem shumë fansa. Herën e fundit që karuam këtu u ngjitëm në podium me të dyja makinat, ndaj ta shfrytëzojmë faktin se kjo pistë është e favorshme për ne. Unë kam besim se do të kemi një makinë optimale për këtë garë”, u shpreh më tej piloti holandez i Red Bull, Verstappen.