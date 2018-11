“Tirana qytet ky qe me rriti artistikisht dhe qe me dha aq shume dashuri!”

Këngëtarja e njohur shqiptare, Vesa Luma është nderuar me mirënjohje nga Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.

Mirënjohjen këngëtarja e mori pas performances së mbrëmshme që e bëri në sheshin “Skëndërbej”, në Tiranë.

Vesa u shpreh që ndihet shumë e priviligjuar për marrjen e kësaj mirënjoheje, “Eshte nje ndjenje e jashtzakonshme dhe privilegj i madh, te pranoj mirenjohjen “Kullen e Sahatit” nga Kryetari i Bashkise se Tiranes, @erionveliaj 🙏Tirana qytet ky qe me rriti artistikisht dhe qe me dha aq shume dashuri! Kete energji dhe dashuri do ta ndaj sonte, bashke me dy artiste te medhaja dhe qe i dua shume, sic jane @aurelagaceofficial dhe @elhaidadani93 ne Sheshin Skenderbej! Ju presim me padurim🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱”, ka shkruar artistja në imazhet e postuara, në rrjetin social, Instagram.

Me mirënjohje u nderuan edhe dy këngëtaret e njohura: Aurela Gaçe dhe Elhaida Dani, shkruanrtv21.tv

Kujtojmë që Vesa u rikthye në Prishtinë, për të punuar në njërën nga radiot e kryeqytetit. Ndërsa, sa i përket projekteve muzikore, i fundit është “Ti zemra ime” në bashkëpunim me Ervin Gonxhin, e publikuar në maj të vitit 2017./21Media