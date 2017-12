Vesel ndërto një “dordolec” të kryeplakut dhe shkriju bashkë me të në pranverë!

Dalja publike e Kryetarit të RDK, -së Vesel Memedit, ku nga press qendra e kuvendit dërgoi akuza të rrënda ndaj Ziadin Selës ka ngjallur reagime të shumta nga vetë ata përkrahës të pakët që i kanë ngelur.

Njëri prej tyre nëpërmjet rrjetit të fejsbukut i dërgon “selam”, Veselit duke i thënë ndërto një dordolec para selisë së partisë tënde dhe në pranverë pranverë shkriju bashkë me kryeplakun tënd.

Në vazhdim ja edhe statusi i ish anëtarit të RDK,së:

“Pas deklarates së Vesel Memedit, unë si anëtar i RDK së 13 vite në këtë subjekt sot tërhiqem sepse Memedi sot deklaroj haptazi se RDK-në e paska privatizuar, dhe se qenka shtëpija e tij. Ai edhe njëher deklaroj se nuk është me BDI në por në BDI-në. Mundi dhe dëshira e çdo aktivisti ishte të rëzohet regjimi VMRO-BDI ,mirpo Veseli vazhdoj ti përkrah dhe këtë e shohin për ditë shqiptarët. Ndërto para selise së RDK -së një babadimër nga bora në formën e kryeplakut tënd dhe shikoje deri në pranverë dhe atëherë kur të filloj të ngrohet koha shkrihet kryeplaku babadimër bashkë me Vesel Memedin nga skena politike në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në pranverë. Embajtsh me shëndet! Nëse unë tërhiqem nga ju nuk humbi unë, por humbni ju! , thuhen në statusin e anëtarit të revoltuar

(Aktivisti i RDK -së,L.Kalishta)