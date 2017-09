Veseli problem me vulat, Flakron Bexheti ia “merr” vulën e Aleancës

Vesel Memedi nuk u bë rehat me vulat e partisë, një herë kishte problem me vulat e RDK-së, që Fadil Zendeli i bëri puç për tia marrë, tash sërish ka problem me vulat e Aleancës.

Ai një ditë më parë bashkë me Ostrenin thanë se Sela ska të drejtë ti përdore vulat e Aleancës, por anëtari i kryesisë së ASH-së, Flakran Bexheti thotë se Veseli mundohet të dekoncentrojë votuesit e vërtet të ASH-së, shkruan TetovaSot.

“Imagjinoni Vejsel Mehmedi dhe Gzim Ostreni duan të dekoncentrojnë votuesin e vërtetë të Aleancës për Shqiptarët, një gjest i turpshëm, për ti ngatëruar votuesit dhe mundësisht për të fituar ndonjë votë nga subjekti politik Aleanca për Shqiptarët. Të cilët në gjuhën maqedonase e kanë shkruajtur АЛИЈАНСА dhe jo si është origjinali АЛИАНСА, me qëllim për tu pranuar në regjistrin qëndror.

Dikujt mund ti kujtohet nje rast i ngjashëm që VMRO i bënte LSDM-së me emërtim të ngjajshëm, të njejtën formë e praktikon sot Vejseli dhe Gzimi.

A të gjitha këto keqpërdorime me tendencë bëhen nëse strukturat e shërbimeve shtetërore dhe gjykatësit e politizuar i ke pas vehte. Por jo edhe votuesin e Aleancës për Shqiptarët!” ka shkruar Bexheti

Ndryshe Vesel Memedi dhe Gëzim Ostreni garojnë në katër komuna. /TetovaSot/