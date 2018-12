Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli gjatë qëndrimit në Iowa të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se me drejtuesit e Gardës Kombëtare të Iowa-s kanë diskutuar për mbështetjen që mund t’i jepet Ushtrisë së Kosovës.

Veseli në rrjetin social Facebook shkruan se FSK-ja ka arritur standardet më të larta profesionale dhe natyrshëm edhe pak ditë do ta bëhet Ushtri e Kosovës.

“Pata nderin e veçantë të vizitoj Gardën Kombëtare të Iowa-s. Kjo gardë ka qëndruar pranë Forcës së Sigurisë se Kosovës që nga themelimi i saj, duke e mbështetur në forma të ndryshme në përmbushjen e kapaciteteve. Falë edhe kësaj përkrahjeje, FSK-ja ka arritur standardet më të larta profesionale dhe natyrshëm edhe pak ditë do ta bëjmë Ushtri të Kosovës. Me drejtuesit e Gardës Kombëtare të Iowa-s diskutuam për mbështetjen e mëtutjeshme që mund t’i jepet Ushtrisë sonë, qoftë në trajnime e edukim, por edhe në çështje të tjera që ndërlidhen direkt me mandatin e saj. Kosova është krenare për miqësinë e shenjtë që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, shkruan Veseli. /Telegrafi/