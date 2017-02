Veterani i VMRO-së: Kishim njerëz që na informonin nga Kryesia e BDI-së (Video)

Mane Jakovlevski, veteran dhe anëtarë nderi i VMRO-DPMNE-së, ka deklaruar në emisionin Faktor 24 se kanë pasur njerëz brenda kryesisë së BDI-së që i kanë informuar lidhur me rrjedhën e mbledhjes së kryesisë kur merrej vendimi nëse partia e Ahmetit do të shkojë në koalicion me VMRO-DPMNE-në ose jo, transmeton Gazeta Lajm. Ai ka shtuar se këta njerëz e kanë informuar se 1000 për qind është sjellur vendim për koalicionim me VMRO DPMNE-në, por se një paraqitje e Edi Ramës e ka ndryshuar këtë vendim. Deklaraten e tij të plotë mund ta përcillni në videon në këtë Link.