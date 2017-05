Vetëvendosje: Dardan Molliqaj është kërcënuar me jetë (Video)

Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se është kërcënuar Sekretari i Përgjithshëm, Dardan Molliqaj, përmes një mesazhi, ku kërcënuesit kanë thënë se janë duke përcjellë në vazhdimësi.

Madje, sipas VV’së, edhe një vëlla i një zyrtari policor është kërcënuar se do të veprojnë me Kanun në raport me Dardan Molliqajn.

Albulena Haxhiu ka thënë se ende s’ka asnjë rezultat lidhur me kërcënimet ndaj Molliqajt.

“Neglizhenca e policisë ka inkurajuar edhe kërcënuesit”, ka thënë Haxhiu, në një konferencë për media.