Vetingu edhe në Maqedoni? Yes Mister Ambasador Jess Baily!

EJUP BERISHA

Ta luftojmë Krimin e organizuar dhe korrupsionin në shtet dhe shoqëri na porositi para disa ditësh Ambasadori i SHBA-ve në vend, Jess Baily. Yes,Yes apo Po po z. Ambsador Bravos, shumë mirë e the ti luftojmë këto dukuri negative dhe të shëmtuara së bashku ju dhe ne të gjithë djem e vajza, të ri e të reja, ata në moshë të mesme si dhe pleqtë dhe plakat të gjithë ti shpallim luftë këtyre të këqijave shumë të mëdha apo siç i quajtët ju kancereve të shoqërisë që i kanë sulmuar jo vetëm vendin tonë por edhe vendet e rajonit si edhe ato të botës në përgjithësi. Z. Ambasador Baily ne me ndihmën e botës së përparuar dhe civilizuar ku udhëhiqnit ju si shtet e shkatërruam burimin e së keqes krimit dhe korrupsionit në rajon dhe botë Ish Republikën Federative të Jugosllavisë para 25 vitesh. Por edhe pas kësaj ngjarjeje krimi dhe korrupcioni na mbetën si shprehi e si vese dhe ne në vend që ti luftojmë dhe margjinalizojmë këto ne i rritëm dhe zhvilluam kaq shumë sa që të njëjtat filluan të na i shkatërrojnë jo vetëm shtetin dhe shoqërinë por edhe të tashmen dhe të ardhmen bile këto u bënë rrezik potencial edhe për jetët tona. Pra Z. Bejli ju e thatë qartë duhet luftuar Krimin dhe Korrupsionin. Por a ju dëgjoi kush un themë se po Shkëlqësi ata pak njerëz të pakorruptuar po të dëgjuan un bile disa i dëgjova duke thënë Bravo Z. Ambasador këtë deshëm ta dëgjojmë shumë më herët por ja që ti më në fund e the hapur dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë. Këtë pra e kanë pritur njerëzit e rëndomtë dhe të ndershëm nga SHBA-të dhe Bashkimi Europjan shtete sinonime të luftës efikase kundër Krimit dhe korrupcionit. Nuk e di a e dëgjuan të gjithë por Z. Baily tha edhe diqka shumë më të rëndësishme dhe serioze. Pra ai shtoi dhe porositi që të luftohen krimi dhe korrupsioni edhe në radhët e Qeverisë aktuale pra në radhët e Qeverisë reformatore. Mendoj se ky pra është hapi dhe sfida më kryesore në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ta pastrosh të bërllokun dhe të keqen së pari në oborrin tënd e mos ta mbash kokën nga oborri i komshisë. Ta luftojmë pra ne të keqen shoqërore të gjithë së bashku duke filluar prej vetvetes nëse e arrijmë këtë objektiv ta zgjerojmë aktivitetin edhe më gjerë. Pavarësisht se dikujt i pëlqen apo nuk i pëlqen kjo, pavarësisht se dikujt i pengon apo jo një gjë e tillë. Konsideroj se po nuk u bë luftë shumë e vendosur dhe serioze në këtë aktivitet nuk ka asgjë nga porositë shumë dashamirëse dhe miqësore që na i dha Z Ambasador Jess Baily apo edhe që na i i japin miqët dhe dashamirët tanë ndërkombëtar. Konsideroj se vetëm ata që të duan sinqerisht dhe realisht të kritikojnë dhe të japin vërejtje për tu përmirësuar në jetë, të tjerët ata që s’të duan thonë Bravo vetëm kështu vazhdo e mos u ndal,hajt tu rritë mendja se ti je më i miri dhe se me ty nuk ka ata armiqtë dhe dashakeqët këtë ta thonë pa ndal edhe kur ti ndodhesh në rrugën më të keqe dhe më të gabuar dhe më të shtrembër. Un e di se me korrupsion dhe krim e ka më lehtë pushteti dhe opozita, por jo vetëm këta më leht e kanë edhe kriminelët dhe korruptuesit por edhe të korruptuarit por duhet kuptuar se kështu më nuk shkon. Dhe një herë, një ditë, një minutë e një sekondë duhet thënë Ndal, Stop, Arret, Hallt, Basta,Yeter. Athua pse duhet bërë këtë sepse shpesh herë duhet bërë përpjekje për krijimin e një jete më të mirë, kjo është një dëshirë apo edhe ëndërr e vazhdueshme dhe e pavdekshme e njerëzve. Dua një jetë më të mirë njerëzit këtë e thonë me zë apo edhe në vetvete shumë shpesh deri në momentin e fundit të jetës së tyre. Posaçërisht ne të pakorruptuarit përherë e përditë jetuam dhe jetojmë me dëshirën dhe shpresën për një jetë më të mirë për një shtet dhe shoqëri ideale pa krim, pa korrupsion. Shtet dhe shoqëri ku do të mbisundojnë rregulli dhe rendi të bazuara me respektim të Kushtetutës dhe ligjeve nga të gjithë. Por gjithçka nga kjo ishte e kotë,sepse dëshira për një jetë më të mirë iu plotësua njerëzve që nuk e donin shtetin, shoqërinë, Kushtetutën, ligjet, por që e donin vetëm vetveten pastaj e dëshironin shtetin të zhytur në krim e korrupsion dhe kaos. Këta pra e krijuan parajsën e kësaj bote sepse deri sot janë akoma të paprekshëm. Pra këta deri tani nuk kishin ndonjë faktor apo forcë që do ti pengonte në aktivitetet e tyre të shëmtuara kundërkushtetuese dhe të kundërligjshme. Z. Ambasador Jess Baily të lumtë e iniciove vetingun edhe në Maqedoni. Shkëlqesi, un të përkraha qysh në momentin e parë por me siguri të kanë përkrahur dhe do të përkrahin edhe një numër i konsiderueshëm i njerëzve të pakorruptuar i njerëzve të pastër. Por fatkeqësisht juve dhe neve nuk do të na përkrahin kurrë individët pjesëtar të rrjeteve të mëdha të krimit dhe korrupsionit këtu. Me ta do të jetë shumë vështirë sepse duhet të bëhet luftë e ashpër e vështirë dhe pa kompromis. Nuk e di a do tia arrijmë ta fitojmë këtë betejë apo këtë luftë të pabarabartë e cila do shumë mund dhe sakrificë. Z. Ambsador ju në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e keni më leht sepse atje keni vullnet, guxim, resurse, mjete, njerëz institucione,plane,strategji dhe metoda për ta luftuar me sukses Krimin dhe Korrupsionin. Ne duhet të pranojmë se përpos gatishmërisë formale asnjërën prej atyre elementeve që i përmenda më lartë që i keni ju ne fatkeqësisht nuk i kemi. Prandaj nëse jeni shumë të vendosur dhe serioz për ti shpallur luftë pa tolerancë dhe pa kompromis Krimit të organizuar dhe Korrupsionit përkrahjen time e keni por thashë edhe përkrahjen e njerëzve që nuk i duan këto dukuri shumë të dëmshme dhe negative që duhen luftuar sa më shpejtë dhe sa më parë. Pra le të instalohet Vetingu edhe në Maqedoni ne i themi Po kësaj nisme sepse shteti ligjor është më i rëndësishëm se njerëzit që e bëjnë ligjin për vete apo të cilët qëndrojnë mbi ligjin. Këta shtetin e bëjnë tu shërbej atyre dhe rrjeteve kriminale dhe korruptive e jo shtetit ligjor që është mekanizëm me të cilin duhet të sigurohet dhe realizohet interesi dhe e mira e përgjithshme për të gjithë qytetarët në Shtet dhe shoqëri e cila është e pamundësuar dhe penguar tani për tani nga Krimi i organizuar dhe Korrupsioni.