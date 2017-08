Vettel “tremb” Ferrarin: Ende nuk kam vendosur për rinovimin

“Unë shpresoj që edhe Sebastian Vettel të rinovojë kontratën me Ferrarin, ashtu si unë”, ka qenë deklarata e lëshuar nga Kimi Raikkonen, pak ditë pasi vetë finlandezi firmosi shtyrjen e bashkëpunimit me “kokëkuqen” edhe për një vit. Por kjo deklaratë ka mbetur për momentin e pa shoqëruar nga një “PO” e kolegut të tij, pasi Vettel ka konfirmuar sot se ende nuk ka vendosur për të ardhmen. “Unë nuk e di se kur do të vijë firma e rinovimit të kontratës. Besoj se pas dy javësh, në garën e Monzës, do të mësojmë diçka më shumë në lidhje me të ardhmen”, tha sot Vettel. Piloti gjerman ndodhet në Belgjikë, aty ku të dielën zhvillohet gara e radhës së Botërorit të Formula 1. Vettel ka bërë një parashikim se brenda dy javësh do të ketë marrë një vendim, që me shumë gjasa do të jetë shtyrja e kontratës edhe për dy vite. Ndoshta palët kanë rënë dakord që deklaratën e rinovimit ta bëjnë në garën e Italisë, para tifozëve të Ferrarit. “Për momentin nuk ka asnjë lajm të ri dhe jemi përqendruar të gara, që është objektivi ynë i momentit. Më vjen mirë që skuadra e vlerëson punë time”, tha më tej Sebastian Vettel, që kryeson Botërorin me 14 pikë avantazh ndaj Hamilton.