Viçi i shpëton kasapit dhe i bie mespërmes Durrësit: hidhet në det me not, e ndjekin me skaf (Video)

Shumë qytetarë durrsakë që bënin xhiro bregut të detit sot, kanë parë një skenë shumë të trishtë. Një viç i cili ishte blerë nga një kasap në Durrës për t’u therur, i ka shpëtuar të zotit dhe ka vrapuar mes për mes qytetit. Viçi ka përshkuar të gjithë qendrën e qytetit nga bashkia deri te shëtitorja “Taulantia”.

Kur ka mbërritur në fund të shëtitores, te statuja e peshkatarit pranë Sfinksit, viçi nuk është menduar dy herë, por është futur në det e ka notuar për më shumë se tre kilometra. Kasapi ndërkohë ka marrë një skaf për të arritur kafshën që ishte larguar me not, duke lënë pas edhe zonën e njohur si batllat. Por aty viçi ‘kokëfortë’ ka notuar sërish drejt bregut të detit, dhe ka dalë në afërsi të një hoteli në këtë zonë.

Veprimet e pazakonta të kafshës nuk janë ndalur me kaq. Ai ka plagosur edhe një plak i cili po qëndronte te një nga stolat që ka vendosur bashkia në këtë zonë. Për ta ndaluar hovin e frikshëm të viçit, kasapi e ka qëlluar me spirancën e skafit. Të gjithë njerëzit që kanë parë këtë skenë thanë se kafsha e gjorë ngordhi pasi u godit me spirancë.