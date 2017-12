(VIDEO) Ambasadori francez do të sjell investitor në Likovë

Ambasadori francez në Maqedoni, Kriastian Timonie, vizitoi komunën e Likovës, ku shqyrtoi mundësitë për investime në sfera të ndryshme. Ambasadori u zotua se do të përpiqet të ftojë investitorë francez, duke vënë theksin edhe tek ndërtimi i një stacioni të filtrimit për furnizim më ujë të pijshëm.

Kristian Timonie, ambasador i Francës

“Ka perspektivë në të ardhmen për ndërtimin e një stacioni të filtrimit të ujit të pijshëm dhe me të vërtet do të bëjë përpjekjet e mia më të mëdha që të ftoj kompanitë nga Franca dhe të ju them se ekziston një vullnet i mirë dhe ekzistojnë ca plane të mira në këtë komunë dhe do t’i ftoj që të vijnë dhe të ju vizitojnë”.

Ambasadori francez takoi edhe kryetarin e komunës së Likovës, Erkan Arifin, i cili u shpreh shumë i kënaqur nga vizita e ambasadorit Timonie, pasi siç tha ai, është e para vizitë e një ambasadori, prej kur ai ka marrë mandatin.

Erkan Arifi, kryetar i komunës së Likovës

“E njoftuam me zhvillimet e fundit që po bëhen në komunën e Likovës, me proceset dhe prioritetet për investime rreth procesit edukativo-arsimore në komunën e Likovës, infrastrukturës komunale dhe për gjithçka tjetër që komuna e Likovës ka nevojë për investime, ka nevojë për ngritjen e vetëdijes që qytetarëve”.

Ambasadori Timonie vizitoi edhe shkollën fillore “7 Marsi” në fshatin Opajë, ku ishte përgatitur një program me recitime të nxënësve dhe këngë në gjuhën frenge.