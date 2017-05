Pasditen e 2 majit, një javë pas 27 prillit të përgjakshëm, policia gjeti në Parlament një bombë të improvizuar afër kabinetit të ish kryetarit të Kuvendit, Trajko Veljanovski, në tualetin e femrave. Sipas informacioneve që ka siguruar emisioni “KOD”, bëhet fjalë për mjet për mbushjen e çakmakut me gaz, e lidhur me dy pushkaliqe me fitil, transmeton Gazeta Lajm.

Në një incizim të ri nga Kuvendi vërehet se si një person i punësuar në Kuvend e vendos këtë bombë të improvizuar.