Video Ekskluzive: Forca ushtarake po vijnë drejt Shkupit (Video)

Forca ushtarake sot në mëngjes kanë lëvizur në drejtim të Shkupit. Një lexues i Gazetës Lajm ka dërguar në redaksinë tonë video në të cilën vërehen transportierë të rëndë ushtarakë në lagjen Gjorçe Petrov, lagje e cila është në hyrje të Shkupit nga drejtimi i Tetovës. As në Ministrinë e Mbrojtjes e as në Shtatmadhorinë e Armatës së Republikës së Maqedonisë tani për tani nuk kanë sqarim lidhur me shkaqet për këto lëvizjes të ushtrisë, në kohën kur Maqedonia po përballet me krizë politike dhe institucionale.