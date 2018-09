Video/ Ibraimi sjell festë të madhe të Shkëndijës në Kratovë

Shkëndija e Tetovës në finish të ndeshjes, përmes Ibraimit, ka siguruar fitoren kundër Sileksit në Kratovë, duke fituar me rezultat 2-1.

Kuqezinjtë të parët kaluan në epërsi prej 0-1 me golin e Bojkut me të cilin rezultat ekipet shkuan në pushim. Në minutën e 74-të, Selmani u ndëshkua me karton të kuq, dhe këtë më së miri e shfrytëzoi Sileksi, të cilët barazuan me golin e Grozdanovskit në minutën e 81-të.

Fundi ishte me fat për Shkëndijën, e cila përmes Ibraimit, i cili paraboloi portierin vendës, duke ia siguruar fitoren e katër radhazi.

Rezultatet

Sileks-Shkëndija 1-2

Renova-Bellasica 0-2

Pobeda-A.Pandev 2-4

Shkupi-Makedonija GJP 2-1

Rabotnicki-Vardar 0-2

Renditja:A.Pandev 15, Vardar 14, Shkëndija 14, Rabotnicki 9, Pobeda 8, Shkupi 5, Sileks 5, Bellasica 5, Renova 4, Makedonija GJP 3 pikë.