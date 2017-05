VIDEO/ Pas shumë vitesh Soni Malaj flet për Flori Mumajesin: ‘Do të doja të mos ndalojë…’

rotagoniste e rubrikës “Kë zgjedh?” te emisionit “Mirage”, këtë javë ishte këngëtarja Soni Malaj.

Soni u vu përballë pyetjeve të vështira, për të cilat u detyrua të zgjidhte mes atyre emrave që i janë shfaqur përballë.

Ajo u vu në siklet kur në ekran ju shfaq dyshja e njohur, Alban Skënderaj dhe Flori Mumajesit, dhe ju kërkua të zgjidhte mes tyre. Këngëtarja e nisin me një buzëqeshje të sforcuar e më pas është shprehur se të dy janë kantautorë të suksesshëm.

“Mua më vjen mirë që kanë shumë vite në skenë dhe nuk janë duke e ndaluar. Unë do të doja që artistët shqiptarë që kanë talent të mos të ndalojnë, të vazhdojnë të prodhojnë dhe të ecin me po ato ritme suksesi. Kjo ka ndodhur me këta dy kantautorë që kanë vazhduar me ritmet e suksesit të tyre që në fillim e deri tani dhe besoj se po vënë baza të mira”, kështu është shprehur Soni Malaj e vënë paksa në pozicione të vështirë.

Kujtojmë që me Flor Mumajesin ajo ka patur një lidhje disavjeçare, madje ata kanë bashkëpunuar atë kohë dhe nuk kanë nguruar të puthen publikisht në skenë. Nuk u morën asnjëherë vesh shkaqet e ndarjes së tyre, por ky reagim i Sonit pas kaq vitesh tregon për një ndarje jo te keqe mes tyre.