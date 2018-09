VIDEO/ Spasovski: Vota ‘Për’ me datë 30 shtator për ardhmëri më të sigurt

Funksionari i lartë i Lidhjes Social Demokrate të Maqedonisë, Marjan Spasovski, nëpërmes një press-konference ka ftuar qytetarët për dalje masive në referendum, duke kërkuar sa më shumë vota “Për” datën 30 shtator.

Sipas tij, vota “Për”, i siguron Maqedonisë investime kapitale, rritje rrogash dhe vende të reja pune dhe zhvillim më të shpejtë.

“Me hyrjen në Bashkimin Evropian, Maqedonia fiton më shumë mundësi për zhvillim. Të gjitha shtetet që janë anëtare në në NATO dhe BE kanë zhvillim të lartë të ekonomisë. Me hyrjen në NATO dhe BE, shteti jonë bëhet bashkëpunëtor i sigurt i shteteve tjera anëtare në këto organizata që do të kenë dëshirë të investojnë në vendin tonë. Për atë, ju ftoj të gjithëve që masivisht të dalim më 30 shtator dhe të votojmë ‘PËR’”, deklaroi Spasovski.

Në fund, sipas Spasovskit, ajo që duhet të bëjnë qytetarët më 30 shtator është që të rrethojnë sa më shumë “PËR” në fletën e votimit, sepse me atë e sigurojmë ardhmërinë.