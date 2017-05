VIDEO/Bostoni e fitoi dramën në Cleveland

Boston Celtics surprizon në finalen e tretë të Konferencës së Lindjes. Skuadra më e titulluar e Nba pas dy humbje radhazi në shtëpi ndaj Cleveland Cavaliers, triumfoi brenda në Quicken Loans Arena me rezultatin 111-108 duke hapur serinë e finlave ndaj kampionëve në fuqi. Skuadra e trajnerit Stevens bëri të pabesueshëm duke përmbysur një disavantazh prej 16 pikësh të pjesës së parë për ti falur në fundi një gjuajtjeje nga vija për tre të Avery Bradley, pak sekonda nga rënia e sirenës për të fituar me rezultatin 111-108. Me serinë 2-1 në favor, Cleveland-it do ti duhen tashmë të paktën 5 ndeshje për tu kualifikuar në finalen e madhe të Nba. Kyrie Irving me 29 pikë dhe Kevin Love me 28 ishin dy pikëshënuesit më të mirë mbi parket, por me një Lebron James totalisht në hije, Mbreti James realizoi vetëm 11 pikë, ndërsa në krahun tjetër Smart me 27 dhe Bradley me 20 pikë, udhëhoqën 17-herë kampionët e Nba, drejt këtij suksesi fantastik. Edhe përballja e 4-t do të luhet në Cleveland me Bostonin që do të synojë mrekullinë e radhës.