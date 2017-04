VIDEO/Chicago ka ilaç për Bostonin

Chicago e ka shënuar edhe fitoren e dytë ndaj skuadrës më mirë të Konferencës Lindore në pjesën e rregullt, Bostonit dhe tani udhëheq me 2:0, që është përparësi e madhe, duke marrë parasysh se ndeshjet e radhës do t’i luajë si vendase, shkruan zeri.info.

Bulls fitoi me rezultat 111:97, ndërsa më i merituari ishte Jimmy Butler me 22 pikë, 8 kërcime e po aq asistime, ndërsa me 22 pikë kontribuoi edhe Dwyane Wade.

Rajon Rondo e ndëshkoi ish-skuadrën e tij me 11 pikë, 14 asistime, 9 kërcime e 5 topa të rrëmbyer. Te Bostoni më i dalluari ishte Isaiah Thomas me 20 pikë të shënuara.

Ndërkohë, Toronto e ka mposhtur Milwaukeen me 106:101, LA Clippers ka fituar ndaj Utah me 99:91 dhe në të dyja këto çifte rezultati është 1:1, duke e bërë edhe më të pa qartë emrin e skuadrës që do të kualifikohet për rrethin e ardhshëm.

Rezultatet: Toronto – Milwaukee 106:100 (1:1), Boston – Chicago 97:111 (0:2), LA Clippers – Utah 99:91 (1:1)./Zëri/