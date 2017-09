Barcelona pa shumë spektakël shënoi fitore në Lisbonë kundër Sportingut me rezultatin 0-1, ndërsa ndeshja do të mbahet mend për një moment të pazakontë. Një djalosh i ri ka hyrë në terren, ka përqafuar Messin dhe me pas ia ka puth këpucën.

Messi ka mbetur i qetë, përqafoi djaloshin, para se të intervenojnë personat e sigurimit.