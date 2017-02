VIDEO/Milionat e Kinës nuk e shpëtojnë Tevezin nga një tortë fytyrës

Në Europë, thuajse të gjithë janë kujtuar se me datën 5 shkurt festojnë ditëlindjen dy nga yjet më të ndritshëm të futbollit në kontinent, Kristiano Ronaldo dhe Nejmar. Por nuk duhet harruar se në këtë datë, bashkë me ta e ka festuar edhe Karlos Tevez, i cili nuk ka arritur në karrierë po aq sa portugezi e braziliani, por mund të mburret me faktin se aktualisht është futbollisti më i paguar në botë.

Megjithatë, as milionat kinezë nuk e kanë shpëtuar atë nga riti i tortës në fytyrë gjatë festës së 33-vjetorit të tij, mes shokëve të Shangai Shenhua…