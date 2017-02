Cleveland pa Kevin Love, i cili për shkak të lëndimit do të pushoj një muaj e gjysmë, e fitoi Minnesotën. Në krahët e LeBron James (25 poenë, 14 asiste dhe 8 kërcime) kampionët aktual festuan si mysafir me rezultat 116:108. Ndeshja më shumë do të mbahej në mend për asistimet spektakolare të basketbollistit më të mirë në botë, ndoshta asistet më të mira më karrierën e madhe./lajm