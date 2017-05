‘Vijat e kuqe’ dhe koalicionet e mundshme

Shpallja e zgjedhjeve të reja parlamentare ka vënë në lëvizje të gjitha partitë politike në Kosovë për krijimin e aleancave të reja. Tashmë janë tërhequr “vijat e kuqe”, kanë nisur negociatat konkrete e madje edhe janë lidhur koalicione paraprake.

Derisa dy partnerët e mëdhenj të koalicionit të deritanishëm kanë përjashtuar njëri-tjetrin nga një tjetër aleancë, ata sytë i kanë hedhur te partitë tjera opozitare, shkruan “Zëri”.

E interesim për to ka ngjallur edhe partia e Behgjet Pacollit, AKR-ja, e cila nuk kishte arritur të futej në legjislaturën e fundit. Interesim për koalicion me AKR-në nuk kanë shprehur vetëm dy partitë e mëdha, por edhe ato më të voglat.

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe “Nisma për Kosovën” kanë konfirmuar se tashmë janë në bisedime me zyrtarë të AKR-së. Kjo e fundit nuk ka mohuar “afrimet” me dy partitë opozitare, por ka konfirmuar edhe takime konkrete me LDK-në.