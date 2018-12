Të punësuarit në Qendrën Klinike “Nënë Tereza” për të dytën ditë protestuan për të kundërshtuar rritjen e çmimit të vendparkimit në këtë qendër nga 300 në 800 den. Mjeku Goran Begoviç, si kryetar i Sindikatës së të punësuarve si dhe të punësuarit e tjerë në këtë Qendër u shprehën të revoltuar kundër vendimit të Qytetit të Shkupit dhe kërkojnë anulimin e menjëhershëm të këtij vendimi.

“Derisa ministri Filipce nuk arrin të gjejë zgjidhje ne do të vazhdojmë me atë që kemi filluar. Gjithsesi do të ishim të kënaqur nësë Qyteti i Shkupit ulet që të flasë me ne që të dalim nga ky problem. Problemi është shumë më i madh, ne po mundohemi ta zgjidhim tani problemin në mënyrë të qetë dhe me protestë të qetë, sepse me çdo ditë të kaluar po bëhet vonë dhe problemi do të bëhet edhe më i madh”- u shpreh Goran Begoviç, kryetar i Sindikatës së të punësuarve në Qendrën Klinike.

“Lusim pushtetin të dalë me zgjidhje më të mira dhe të menduara. Nuk mund të dalë me kërkesa për rritje të çmimit të për parkim e pastaj të mos na sigurojë vendparkime. Nëse nuk dinë si t’ia bëjnë me këtë problem le të na pyesin neve dhe do të mendojmë një zgjidhje”, pohoi Julija Jovanovska, anëtare e bordit ekzekutiv të Qendrës Klinike.

Në ndërkohë ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe i ftuar në emisionin “Magazina Ekonomike” tha se pritet që në ditët në vijim të vijnë deri tek zgjidhja e problemit.

“Kanë arritur deri tek unë reagime dhe kemi pasur disa takime me përfaqësuesit e Sindikatës. Nesër kemi caktuar një takim me përfaqësuesit e Qytetit të Shkupit. Me të vërtet është shumë i vogël numri i vendeve të parkimit të cilët i kemi në dispozicion dhe nga ana tjetër ka frekuentim shumë të madh të automjeteve të cilët hyjnë dhe dalin në këtë Qendër Klinike. Argumenti për rritje të çmimit nga ana e Qytetit të Shkupit është masa destimulative për shfrytëzim të automjeteve dhe shfrytëzim më të madh të transportit publik që ka një logjikë në uljen e ndotjes së ajrit por kanë logjikë edhe kërkesat e të punësuarve në Qendrën Klinike”, tha Venko Filipce, ministër i Shëndetësisë.

Nga Qyteti i Shkupit përsëri u shprehen të prerë së nuk do të heqin dorë nga qëndrimi i tyre për rritje të çmimit të parkimit në Qendrën Klinike. Ky vendim në Këshillin e Qytetit të Shkupit u morë të hënën si masë për parandalimin e ndotjes në muajt kur ndotja është kritike. Kjo masë pritet të hyjë në fuqi në muajin Janar të vitit 2019.