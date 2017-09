Visar Ganiu vizitoi edhe banorët e lagjeve Dizhon dhe Xhon Kenedi të Shkupit

Banorët e lagjeve Dizhon dhe Xhon Kenedi kanë mirëpritur kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim për kryetar komune Visar Ganiu dhe bartësin e listës për këshilltarë në qytetin e Shkupit, Besnik Ajeti.

Ganiu dhe Ajeti me qytetarët kanë biseduar për problemet me të cilat ballafaqohen në jetën e përditshme. Ganiu dhe Ajeti banorëve të këtyre dy lagjeve u kanë premtuar mbështetje konkrete kryesisht në infrastrukturë dhe në mbrojtjen e mjedisit.

Ndwrkohw njw nga banorwt, kishte përqafur kandidatin, duke ia thënë këto fjalë: “Një Vsiar ka lind nana, të priftë e mbara”… Pas takimit me qytetarët, Ganiu dhe Ajeti kanë vazhduar takimet derë më derë.