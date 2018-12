Me shumë zhvillime politike, diplomatike dhe procese maratonike gjyqësore. Kështu do të mbahet mend vitit 2018 në Maqedoni. Ngjarja ma e rëndësishme e cila madje u vlerësua edhe si historike ishte nënshkrimi i Marrëveshjes me Greqinë me të cilin i jepet fund kontestit tre dekadësh mes dy vendeve rreth emrit të Maqedonisë. Me këtë marrëveshja Maqedonia pranon të ndryshojë edhe emrin kushtetues në Republika e Maqedonisë së veriut. Pas Marrëveshjes Qeveria organizoi referendumin për ndryshimin e emrit, por i njëjti dështoi pasi nuk u arrit dalja prej 50% e qytetarëve, edhe pse 90% e atyre që dolën për votim u shprehën pro ndryshimit të emrit kushtetues. Kjo marrëveshje u ratifikua në Kuvend, ndërsa më pas deputetët filluan procedurën për ndryshimet kushtetuese. Pas zvarritjeve të shumta Kuvendi fillimisht miratoi nevojën për hapjen e Kushtetutës, si dhe fazën e dytë të këtij procesi. Në fillim të vitit të ardhshëm pritet që të miratohet edhe faza e tretë apo votimi i katër amendamenteve dhe ligjit kushtetues pas çka hapet rruga që marrëveshja e Prespës të ratifikohet edhe në Parlamentin grek. Një ngjarje tjetër me të cilën edhe filloi ky vit ishte miratimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike në muajin janar, me të cilin u avancua përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror. Ligji në Kuvend kaloi me 69 vota për, asnjë kundër dhe asnjë të përmbajtur, pasi deputetët e opozitës maqedonase të udhëhequr nga VMRO DPMNE të cilët këtë ligj e cilësuan si antikushtetues, e bojkotuan seancën. Presidenti Gjorgji Ivanov nuk dekretoi ligjin dhe i njëjti u kthye për rivotim në Kuvend ku përsëri mori shumicën e njëjtë, por as edhe në herën e dytë Ivanov nuk dekretoi këtë propozim ligj. Për këtë arsye ligji që nga miratimi nuk u shpall në gazetë zyrtare. Viti 2018 është karakterizuar edhe me procese të shumta gjyqësore të cilat u ngritën nga dy prokuroritë, ajo e rregullt dhe prokuroria Speciale Publike. Procesi më i rëndësishëm gjyqësor i inicuar nga Prokuroria Publike ishte gjykimi për ngjarjet e 27 prillit të vitit të kaluar në Kuvend, ku gjatë seancave të shumta të akuzuarit për ushtrim dhune dhe cënim terrorist të rendit kushtetues akuzuan ish krerët e partë policor dhe qeveritar si organizator të asaj ngjarje. Paralelisht me këtë proces u zhvilluan edhe seanca të shumta gjyqësore për lëndët e inicuara nga Prokuroria Speciale Publike ndaj ish funksionarëve të lartë qeveritar dhe shtetëror. Në kuadër të këtyre proceseve, ngjarja që më së shumti bëri bujë ishte arratisja e ish kryeministrit Nikolla Gruevski pikërisht në momentin kur duhej të paraqitet në burgun e Shutkës për të vuajtur dënimin me dy vite burg. Pas disa ditëve Gruevski përmes një statusi në Facebook tregoi se ndodhej në Hungari, me arsyetimin se ka ikur nga kërcënime dhe rreziku për jetën e tij. Pas arratisjes së Gruevskit, me kërkesë të PSP-së dhe me vendim të gjykatës pas grilave përfunduan ish drejtori i DSK-së, Sasho Mijallkov, ish ministri i transportit dhe lidhjeve, Mile Janakievski, si dhe ish funksionarë të tjerë. Por, ngjarja e fundit e cila shkaktoi edhe reagim më të madh në opinion gjatë vitit 2018 ishte miratimi i ligjit për amnesti në Kuvendin e Maqedonisë ku deputetët dhe disa persona të tjerë, gjithsej 20 të akuzuar për ngjarjet e 27 prillit u falën nga deputetët. Nga ana tjetër bashkë me faljen e të akuzuarve në këtë rast, Kuvendi miratoi ndryshimet në kodin penal, ndërsa me kërkesë të PSP-së nga paraburgimi u liruan edhe Mijallkov, Janakievski dhe ish funksionarë të tjerë dhe ndaj tyre u shqiptuan masa të paraburgimit shtëpiak.

