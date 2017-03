Projekti: “Another Brick in the Wall”, realizohet për të tretin vit me rradhe.

Ideja është ngritja e zërit kritik për dukuritë negative në sistemin arsimor, si: mungesa e kushteve, ofendimet në tekstet shkollore, sistemi i notimit, etj.

Këtë vit, motoja e organizimit është NOTA ime, NDERI im!

Hyrja: e hapur për të gjithë.

Ora: 18:00

Data: E Martë, 07.03.2017.

Vendi: SHMKM “Nikolla Shtejn” – Tetovë (Ilinden b.b., 1200 Tetovo)