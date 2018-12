Sot pasdite si dhe gjatë natës do të ketë reshje të borës me intensitet të dobët ndërsa temperaturat gjatë ditës së nesërme do të bien ndjeshëm.

Nesër në orët e mëngjesit do të ketë reshje të lehta të dëborës ndërsa të shtunën për shkak të rritjes së temperaturës, reshjet në vendet më të ulëta do të jenë me shi

Reshjet e borës pritet të ketë të dielën në mëngjes dhe të martën./Telegrafi/