Vjen fitorja e parë e Shkupit në sezonin e ri, Ilijoski gëzoi çairasit

Skuadra e Shkupit më në fund ka shijuar fitoren e parë në kampionatin e ri, dhe atë në jaëvn e gjashtë të LPFM-së. Para cairasve ra Makedonija GJP, e cila në Cair humbi 2-1. Njeriu i ndeshjes ishte sulmuesi Bazhe Ilijoski, i cili shënoi nga penalltia, duke sjell gëzim për publikun vendës.

Ndryshe, Shkupi në minutën e 10-të zhbllokoi rezultatin përmes Muharemit, i cili mposhti Jovanovskin për epërsi prej 1-0.

Në minutën e 54-të, Makedonija GJP barazoi në 1-1 me golin e shënuar nga Kirovski. 12-të minuta më vonë referi Meckarovski tregoi në pikën e bardhë për Shkupin, pasi në zonën e rreptësisë në mënyrë të palejueshme u ndal Angelov, kurse i saktë nga penalltia ishte Ilijoski për avantazh të ri prej 2-1. Pas këtij triumfi, Shkupi kalon në vendin e shtatë me 5 pikë, kurse në javën e ardhshme udhëton për në Strumicë ku do të takohet me Bellasicën.

Rezultatet

Sileks-Shkëndija 1-2

Renova-Bellasica 0-2

Pobeda-A.Pandev 2-4

Shkupi-Makedonija GJP 2-1

Rabotnicki-Vardar 0-2

Renditja:A.Pandev 15, Vardar 14, Shkëndija 14, Rabotnicki 9, Pobeda 8, Shkupi 5, Sileks 5, Bellasica 5, Renova 4, Makedonija GJP 3 pikë.