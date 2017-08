Vjen programi që të gjithë prisnim, gjen personin me të cilin takohesh në rrugë

Duke shkuar për në punë, tek kafja, në një party apo ku do qoftë, ky aplikacion të hyn në punë nëse ju ka ngelur fiksim dikush që sapo patë në rrugë.

“Happn” është aplikacion i cili të ndihmon të gjesh personin që sapo rastise në rrugë.

Çdo herë që do kryqëzosh rrugën me dikë që përdor “Happn”, profili i tij do ju dalë në kryefaqe.

Aty do shikoni të dhënat personale të personit, dhe se sa herë keni kaluar afër njëri-tjetrit. Nëse nuk dëshironi të shikoni një person në “Happn” mjafton të klikoni në butonin “Cross”.

Nëse gjeni dikë që e pëlqeni, klikoni butonin “Heart”. Mos u shqetësoni, ai/ajo nuk do e zbulojë vetëm nëse ky buton është klikuar nga ana e të dyve ju.

Dhe nëse dëshironi mund të vazhdoni bisedën së bashku. Përdorim të këndshëm.