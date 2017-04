Vlerat individuale dhe kolektive janë pasqyrë reale e kombit, po edhe e shtetit!

Shkruan Halim Hyda

Vlerat individuale dhe kolektive janë pasqyrë e një kombi dhe të një shteti.

Zhvillimet e fundit në Parlament, më shumë i ngjajnë një skene teatrale, se sa një kuvendi të vërtet ku duhet të organizohen dhe zgjidhen organet udhëheqëse të saj, dhe më pas të zgjidhet struktura qeveritare. Kjo komedi që po zhvillohet në parlament shumë lehtë mund të dalë jashtë kontrollit dhe të marrin përmasa më të gjëra dhe atëherë me të vërtet mund të vij në pikëpyetje ekzistimi i shtetit.

Në vendet me civilizim dhe kulturë të lashtë, punojnë dhe investojnë për zhvillim, dhe jo investim për të bërë kriza me përmasa të mëdha, deri në shkatërrim ! E pa kuptimtë, tek ne elita aktuale politike e shtetit, investon pa kriter, përgatit dhe inskenon krizë të thellë politike, me përmbajte e urrejtje nacionaliste. Vetëm, për ta përqendruar vëmendjen e popullatës, se gjoja shqiptarët duke kërkuar të jenë të barabartë, duanë ta shkatërrojnë shtetin.

Akademia e shkencave në vend se të merret me punë hulumtuese shkencore, në të mirë të popullit pa dallim etnie, për çka janë të thirrur dhe të paguar nga djersa e popullit. Madje ata merren me botime provokuese, që aspak nuk ka të bëjë me shkencën e mirëfilltë, duke montuar e shpifë fakte false ndaj popullit shqiptarëve që janë në kundërshtim me realitetin dhe zhvillimin historik.

Deklaratën e partive shqiptare, si nga ana e pseudo intelektualeve të elitës politike ashtu edhe nga mediat e kontrolluara nga pushteti dhe nga gazetar kontrovers me tendencë të qartë, duke paraqitur, si një element “pushtimi” të Maqedonisë. Nuk e panë të udhës e të arsyeshme, të dalin publikisht duke ftuar intelektual të dëshmuar, shqiptarë. Që të thuhet e vërteta, se çka nënkupton dhe çka kërkohet në të, e cila asgjë nuk ka kontestuese me zhvillimet dhe realitetin politik në Maqedoni.

Këta zyrtarë të lartë, madje shërbehen me gjuhën e urrejtjes, për ta veshur veten, me petkun patriotik. Në këto raste bëjnë shkeljen, e të drejtave dhe lirive të njeriut, nga institucionet e vendit dhe në veçanti është shqetësues në përdorimin e gjuhës së urrejtjes nga ana e funksionarëve të lartë.(konstatim i Avokatit të popullit).

Në vazhdim po i theksojmë disa raste dhe vende se si kanë kaluar pas zgjedhjeve parlamentare.

Në Lihtenshtajn më 05.02.2017 u mbajtën zgjedhjet e rregullta parlamentare, më 30.03.2017 u bë formimi i qeveris së re, me ndryshime të vogla në rezultatin e zgjedhjeve por të njëjtat struktura partiake formuan qeverinë e re.(Ajo që dua ta theksoj është se më 27.03.2013 ishte formuar qeveria e kaluar, kurse tani qeveria e re formohet me 30.03.2017.)

Zhvillimet e fundit në Mal të Zi, dëshmojnë se ky shtet me të vërtet është duke u përgatitur, për në BE dhe NATO. Ku gjuha shqipe në të gjitha komunat që kanë 5%, do të jetë gjuhë zyrtare.

Më, 26.03.2017, në Bullgari u mbajtën zgjedhjet parlamentare. Partia popullore djathtiste me orientim pro evropian, e udhëhequr nga ish kryeministri, Bojko Borisov, doli fituese në këto zgjedhje me 32.65% të votave (95 deputetë ), kundër Partisë Socialiste të Bullgarisë, Kornelija Ninova, me 27.20% (80 deputetë). Patriotët e bashkuar, (Ataka dhe VMRO) 9.07% (27 deputetë). Lëvizja për drejtësi dhe liri e përkrahur nga pakica turke 8.99 % (26 deputetë). Vola e Veselin Marakesh 4.15% (12 deputetë).

Vlerësuesit, e këtyre zgjedhjeve janë, se këto ishin një test për qytetarët e Republikës së Bullgarisë, se kishin zgjedhje në mes të orientimit për Evropë dhe kthimit të lidhjeve dhe marrëdhënieve speciale me Rusinë të promovuar nga Partia Socialiste.

Zhvillimet politike në Zvicër

Zvicra në fill të janarit zgjodhi kryetarin dhe nënkryetarin e ri për vitin 2017.

Në çka, dallohet qeveria e Zvicrës nga viti 1848

Çfarë ndryshime pësuan në politikën e Zvicrës pas zgjedhjeve të 18 tetorit 2015 ?

Doris Leuthard aktualisht ministër për ambientin jetësor, transport dhe lidhje dhe energjetikë, më 07.12.2016 zgjedhet kryetare e re e Zvicrës. Kjo do të udhëheqë, si kryetare e shtetit dhe e këshillit të, 6-të, ministrave për vitin 2017.

Në fjalën e saj në tri gjuhë zyrtare iu drejtua para të pranishmëve dhe deputetëve të dy dhomave në Parlament. Ajo deklaroi, se të zgjidhesh kryetare është nder i madh por edhe përgjegjësi. Do të jap gjithçka nga vetja, që kamë dhe do të reflektoj vetëm elan pozitiv, në rrafshin: moral, intelektual dhe profesional. Do ta arsyetoj besimin e dhënë, zviceranet, duhet të vazhdojnë punën e gjeneratave të më hershme, për ta ruajtur të arriturat e më hershme në përgjithësi, si dhe duke i dhënë prioritet, inovacioneve shkencore, në ngritjen e vlerave të sistemit arsimor kualitativ, zhvillim ekonomik, financiar, por prioritet do të jetë vazhdimi, i investimit në arsim dhe shkencë në hap me zhvillimet e hovshme të kohës.

Më 07,12,2016., në praninë e deputetëve të dy Dhomave të parlamentit të Zvicrës u përsërit votëbesimi i qeverisë aktuale dhe të gjashtë ministrave.

Çdo ministër i nënshtrohet votëbesimit, nga ana e përbashkët e dy dhomave të parlamentit, Dhoma e ulët (numëron: 200 deputetë) dhe Dhoma e lartë e parlamentit (numëron: 46 deputetë).

Nga 235, fletë votime, 21 fletë të zbrazëta, pa rrethuar askënd, 7 fletë të pa vlefshme, 207 fletëvotime në vlefshme. Me 188, vota për Doris Leuthard.

Nënkryetar për vitin 2017 zgjedhet: Alain Berset, me 187 vota.

Rregullimi i brendshëm i Zvicrës, 26 kantone (tre gjysmë kantone) me të drejta të plota deri në shkëputje, por deri tash, nuk ka ardhur në pyetje, një gjë e tillë.

Nga viti 1848, eksiton kjo përbërje e qeverisë, me 7-të, ministra dhe nuk ka ndryshuar kjo (de jure 7 ministra de fakto 6 ministra, pasi njëri nga 7- shi, udhëheqë me ministritë e caktuara dhe në të njëjtën kohë, është kryetar shteti dhe kryetar i këshillit të gjashtë, ministrave tjerë me mandat një vjet si kryetar).

Tek ne si zhvillohen punët në ekzekutiv, në bazë të përmbushjes së dëshirës së aktorëve politik, të hapim edhe ca mistri të reja, se na kanë mbetur, ca demokrat nga rruga, pa i shpërblyer me