VMRO-DPMNE-ja foli për Tamarën në Kuvend?!

Deputetit të VMRO-DPMNE-së, Dimitar Stevananxhija, në një moment duke potencuar se LSDM ka premtuar Qeveri me 20 ministra, kurse ka 26, i kanë fluturuar “plus gjashtë rroga dhe automjete do të thonë gjashtë Tamara të reja nuk do të mund të mjekohen”, e cila nxiti reaksione të mëdha nga deputetët e shumicës, njofton Portalb.mk.

Goran Misoski, Millena Gjorgjieva dhe Pavlle Bogoevski kanë reaguar ashpër dhe me pabesi se deputeti i VMRO-DPMNE-së flet për Tamarën e vogël e cila ndërroi jetë si pasojë e pritjeve të dokumenteve që të fitojë shërim falas nga Ministria e Shëndetësisë e cila ishte nën udhëheqje të VMRO-DPMNE-së.

Për shkak të kësaj papërgjegjësie të VMRO-DPMNE-së edhe Nikolla Todorov dha dorëheqje nga pozita e deputetit.