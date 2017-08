VMRO-DPMNE kundër projekt ligjit për gjuhët: në kundërshtim me Kushtetutën

Nga partitë politike opozitare momentalisht me reagim ka dalë VMRO DPMNE-e cila vlerëson se propozimi është në kundërshtim me kushtetutën dhe si i tillë kjo partia nuk do ta mbështesë.

“Mjafton të shikoni nenin 1 të Ligjit për Maqedoni dygjuhësore të cilin e propozojnë Zaevi, Hazbi Lika dhe Radmila Sheqerinska, do të shihni se ky ligj dhe ky nen bie ndesh me normat kushtetuese të Kushtetutës së RM-së. Ne nuk mundemi e as nuk guxojmë të mbështesim ligj që bie ndesh me Kushtetutën. E dyta, gjatë kohë paralajmëronim, edhe gjatë fushatës parazgjedhore edhe pas fushatës, se Zaevi është marionetë që nuk i mbron interesat nacionale të Maqedonisë, por të njëjtat i shet përmes Platformës së Tiranës, përmes Marrëveshjes me Sofjen, me qëllim që t’u ik veprave penale që i ka bërë”, deklaroi Antonio Milloshovski, VMRO-DPMNE.