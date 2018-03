VMRO-DPMNE organizon protestat para shtëpive të deputetëve

Deputetja e LSDM-së, Frosina Remenski ka publikuar një varg SMS porosish përmes “viber”, ku shihet komunikimi mes krerëve lokal dhe aktivistëve të VMRO-DPMNE-së. Deputetja i ka publikuar ato në faqen e saj personale në facebook, duke theksuar se i ka pranuar nga një telefon i Komitetit lokal të kësaj partie në komunën e Karposhit. “Kam pritur deklaratë konkrete nga lideri i VMRO-së Mickoski lidhur me pjesëmarrjen e komiteteve komunale të partisë së tij në protesta para shtëpive të deputetëve, por ai jo vetëm që i dënoi, por kërkonte arsyetime se populli në mënyrë demokratike ka protestuar”, ka shkruar Remenski. Ajo ka shkruar më tej se beson se shumë anëtarë të opozitës nuk dakordohen me nxitjen e urrejtjes dhe ndarjet nga Nikolla Gruevski, i cili ishte kumbara dhe inspiroi “ndërhyrjen demokratike në Kuvend”, terrorin dhe tentimet për vrasjes nën petkun sipas mendësisë së tyre për patriotizëm dhe maqedonizëm. Deputetja Remenski thotë se prej sot do të publikojë gjithçka që ka të bëjë me çmendurinë që ka si regjisurë pa asnjë gram logjikë politike.