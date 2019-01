Partia opozitare maqedonase VMRO-DPMNE, ka akuzuar pushtetin se po varfëron për çdo ditë qytetarët. Ata thonë se me fillimin e vitit 2019 Zoran Zaev goditi edhe tregtarët me ndryshimet e reja ligjore.

“Ndryshimet ligjore kanë sjellur dënime drakonike dhe rregulla të reja që janë në kundërshtim me interesin e qytetarëve dhe tregtarëve, të cilët vite me radhë në mënyrë të ndershme fitojnë para për bukë. Me ndryshimet e reja, gjithë ata pensionistë të cilëve nuk ju mjafton pensioni për të mbijetuar, nuk do të mund të punojnë në tezga”, thonë nga VMRO-DPMNE.

Nga kjo parti thonë se e keqja është futur kudo dhe se po zbatohen antireforma nga pushteti.

“Qytetari i Maqedonisë është i gatshëm që ta ndalojë të keqen, i gatshëm të thotë mjaft pushtetit kriminal dhe Zaevit të falur në zgjedhjet e ardhshme”, thonë nga opozita maqedonase.