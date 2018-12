Nga partia opozitare VMRO-DPMNE thonë se Zoran Zaev edhe njëherë tregoi se pse LSDM nuk duhet të udhëheq me qeverinë e Republikës së Maqedonisë, përcjell Telegrafi Maqedoni. Nga OBRM-PDUKM thonë se Zaevi kishte nevojë për disa minuta për të sqaruar tre investime kapitale të bëra nga kjo qeveri.

“Zaev nuk përmendi asgjë për autostradën 600 km, 550 km rrugë kombëtare dhe 1100 km rrugë lokale që ai premtoi para zgjedhjeve dy vjet më parë. Nuk e përmenda pse ai nuk ka bërë asgjë”, deklarojnë nga OBRM-PDUKM.

Nga atje shtojnë se Zev lavdërohet me projektin e VMRO-DPMNE-së si hekurudha nga korridori 8 nga Kumanov deri në vendkalimin kufitar me Bullgarinë.

Nga atj akuzojnë se Zev edhe njëherë tregoi se as ai dhe as LSDM nuk mund të udhëheqin me shtetin.

