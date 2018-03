VMRO-DPMNE reagon për “Sopotin”, ja si e quan

VMRO-DPMNE në një komunikatë për media potencon se lirimi i të akuzuarve në rastin “Sopoti”, ishte një nga pikat e Platformës së Tiranës.

“Një vit më pas PSP i liroi me arsyetimin se nuk ka pasur argumente. Kush e ka minuar rrugën Sushevo- Sopot në të cilin rrugë më 4 mars 2003 ka lëvizur konvoji i NATO-së, përgjigje s’ka. Kush janë njerëzit e parë të MPB-së. DSK-së përgjegjës për hetimin dhe a kanë pasur njohuri për informacionet e dala sot? A do të ketë përgjegjësi nëse PSP beson se qeveria e atëhershme e ka montuar hetimin? A do të ketë përgjegjësi për gjykatësit që kanë udhëhequr rastin sepse, sipas Katica Janevës, kanë gjykuar pa argumente”, kanë thënë nga VMRO-DPMNE, përcjell, SHENJA.