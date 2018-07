VMRO-DPMNE: Zaev dhe shumica qeverisëse me vetëdije shkelin Kushtetutën

“Zoran Zaevit jo që vetën nuk i intereson mbrojtja e interesave kombëtare dhe mendimi i qytetarëve por nuk i intereson as mbrojtja e vlerave për të cilët kanë sakrifikuar gjeneratat e më hershme. Zoran Zaev nuk i intereson se se cilin shtet do t’ia lë gjeneratave të ardhshme, ndërsa betoheshe në ato. Zaev dhe shumica qeverisëse me vetëdije bën shkeljen e Kushtetutës, ligjeve dhe proceduarave me qëllim që me çdo çmim të zbatojë marrëveshjen kapitulluese për ndryshimin e emrit”, thuhet në komunikatë nga VMRO-DPMNE-ja

“Zaev pa principe barazon anëtarësimin e vendit në NATO dhe BE me ndryshimin e emrit kushtetues, edhe pse nga vetë institucionet iu është thënë se në fakt duhen reforma të vërteta. LSDM po i keqpërdor aspiratat euroatlantike të Republikës së Maqedonisë për shtrëngimin e politikave të saja kapitulluese në mënyrë duke i bllokuar të gjithë ato që mendojnë kundër”, vlerësojnë nga VMRO-DPMNE.