VMRO-DPMNE nëpërmjet një komunikate për media, ka akuzuar Qeverinë e Zoran Zaev se po i varfërojnë edhe më tej qytetarët e Republikës së Maqedonisë.

Ata akuzojnë Qeverinë se po bëjnë një qeverisje shkatërrimtare dhe vetëm shikojnë si të zbrazin xhepat e qytetarëve.

“Qeveria vazhdon të varfërojë qytetarët. Përshkak qeverisjes kriminogjene dhe shkatërrimtare të LSDM-së, qytetarët do të paguajnë tatime më të larta. Urimi i fundvitit për qytetarët nga Qeveria në krye me të aboluarin Zaev arriti në formë të harxhimeve më të larta ndaj shtetit”, akuzojnë nga VMRO-DPMNE.

Nga VMRO-DPMNE akuzojnë gjithashtu se të gjithë ata që punojnë me marrëveshje pune me afat të caktuar do të paguajnë 50% më tepër tatime. Të njejtit sipas VMRO-DPMNE-së, do të përfundojnë nëpër bastore apo kazino duke kërkuar fatin e tyre.

“Qeveria e LSDM-së në vend se të motivojë ndërmarësit të riinvestojnë fitimin e tyre në prodhime të reja apo zgjerim të vendeve të punës, më tepër i destimulojnë përshkak se tani kompanitë edhe për reinvestimin do të duhet të paguajnë tatim. Qeveria vazhdon me politikat humbësa në dëm të qytetarëve, për interesa perosnale të kreut në Bihaçka. Funksionerët partiak dhe ata shtetëror po mbushin xhepat nëpërmjet tenderëve dhe granteve kriminale, funksione të shpikura, në dëm të qytetarit të thjeshtë”, thonë nga VMRO-DPMNE.