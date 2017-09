VMRO: LSD është e vetëdijshme se nuk do ketë mbështetje në zgjedhjet lokale

Lidhja Socialdemokrate dhe Zoran Zaev janë të vetëdijshëm se në zgjedhjet lokale më 15 tetor nuk do ta marrin mbështetjen nga qytetarët, thuhet në kumtesën e sotme të VMRO-DPMNE-së.

“LSD dhe Zaev për shkak të frikës dhe panikut se do t’i humbin zgjedhjet lokale, lëshuan në liri kriminelë”, thuhet mes tjerash në kumtesë.

VMRO-DPMNE thekson se në vend të programit, projekteve dhe zgjidhjeve, adut kryesor i LSD-së dhe Zaevit “janë kriminelët dhe shkelësit e ligjeve të cilët do të vihen në veprim në zgjedhjet lokale që paraprijnë”.

“Në të njejtën kohë derisa e liruan Bajrushin për shkak të citojmë ‘shkaqeve shëndetësore’, ai nga kafeneja i buzëqeshur e përshëndet Zaevin. Kjo është porosi se kriminelët të cilët i mbron LSD janë mbi ligjin. Kjo është lojë me drejtësinë. Hapi i këtillë do të thotë se LSD dhe Zaev nuk janë të barabartë para ligjin. Kjo do të thotë se ata i ndajnë njerëzit në ata të cilët janë për LSD-në dhe për të cilët nuk vlejnë ligjet dhe në anën tjetër janë të tjerët. Zaev liron kriminelë të njohur të cilët duhet të punojnë për të në zgjedhjet e ardhshme”, thuhet në kumtesën e VMRO-së.

Më tutje në kumtesë cekin se me lirimin e Agim Krasniqit dhe Bajrush Sejdiut në liri, “LSD dhe Zoran Zaev u bënë sinionim për banditizëm, krim dhe dhunë”.

Në kumtesën e VMRO-DPMNE-së, në fund theksohet se qytetarët në zgjedhjet e ardhshme lokale më 15 tetor “do ta dënojnë këtë sundim kriminel të Zoran Zaevit dhe LSD-së”.