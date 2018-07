VMRO PËR QEVERI TEKNIKE, LSDM KRITIKON MENTALITETIN “ANTISHTETËROR” TË ISH-PARTISË NË PUSHTET (VIDEO)

Nga Klubi i Deputetëve, debati mes partive më të mëdha politike është transferuar në komunikata partiake dhe media. Pas dy raundeve të bisedimeve që zhvilluan liderët partiak, VMRO-DPMNE ka mbledhur komitetin ekzekutiv dhe ka konfirmuar qëndrimin e deritanishëm për formimin e Qeverisë teknike para zgjedhjeve parlamentare, sipas modelit të përcaktuar në Përzhino.

VMRO-DPMNE

“Vetëm në këtë mënyrë votuesit do të kenë garanci se pushteti nuk do ta keqpërdor votën e tyre, gjegjësisht opozita do të ketë mundësi që në mënyrë adekuate të veprojë gjatë të gjitha përpjekjeve për falsifikim të mundshëm dhe nuk do të lejohet përsëritja e zgjedhjeve lokale. Përpjekjet e Zoran Zaevit që të manipulojë me opinionin me arsyetime të paramenduara se dikush kërkon amnisti për ndonjë krim ishin vlerësuar si joserioze”

Në lidhje me formulimin e pyetjes së referendumit Komiteti ekzekutiv i VMRO-DPMNE-së vlerëson se që të shqyrtohet qartë vullneti i qytetarëve duhet të respektohet ligji i cili parasheh pyetje të qarta dhe të padyshimta. Komiteti i ka dhënë mbështetje të plotë dhe të pakushtëzuar liderit partiak, Hristian Mickoski që t’i përfaqësojë qëndrimet e partisë në rrjedhën e mëtutjeshme të takimit të liderëve.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i LSDM-së në pushtet, në lidhje me pyetjen për referendumin dhe marrëveshjen me Greqinë. Nga LSDM thonë se marrëveshja mes Shkupit dhe Athinës vendin e çon vetëm përpara.

LSDM

“Marrëveshja e arritur për kontestin me Greqinë e garanton identitetin maqedonas, gjuhën maqedonase dhe veçantinë maqedonase. Marrëveshja e siguron të ardhmen evropiane, të ardhmen si pjesë e BE-së dhe NATO-s. Këto dy çështje janë të ndërlidhura mes vete. Po qe se nuk do të ishte kështu, atëherë pse VMRO-DPMNE me vite negocionte për gjetjen e zgjidhjes për kontestin 25 vjeçar?”

LSDM ka akuzuar po ashtu VMRO-DPMNE-në se nuk mund të dalë nga mentaliteti i ndarjeve, izolimit dhe konflikteve dhe për këtë në çdo mënyrë përpiqet ta frenojë të ardhmen evropiane.

Takimi i radhës i liderëve partiak në të cilin do të diskutohet për organizimin e referendumit për marrëveshjen me Greqinë dhe formimin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor duhet të mbahet të dielën në mbrëmje ose të hënën në mëngjes. Kjo u vendos në takimin e djeshëm ku liderët e katër partive nuk dhanë hollësi për përparmin e bisedimeve, por vetëm thanë se për disa çështje kanë arritur t’i përafrojnë qëndrmet, ndërsa për disa të tjera janë ende shumë larg.