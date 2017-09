Disa vajza të vogla gëzohen mjaft shumë kur marrin vesh se do të bëhen motra, për shkak se e dinë se tani kanë me kë të luajnë dhe kujt t’ia lënë fajin për gjërat që i bëjnë. Por, jo kjo dy vjeçare me emrin Piper. Piper mori vesh se nëna e saj lindi një vajzë, dhe duket se e mori me të vërtetë shumë personale këtë.

Ajo pikëllohet dhe nervozohet shumë me babin e saj, i cili është prapa kamerës, përderisa ai e pyet atë se a është gëzuar që është bërë me motër, transmeotn Gazeta Express.

Videoja përfundon me Piperin duke ia dhënë atij një përqafim. Shikojeni videon që ka më shumë se 5 milionë shikime në YouTube: