Vota është pushtet, jo partia

Vota e qytetarit është pushtet! Kujdes dhe përgjegjësi kur votoni të tjerët, të qeverisin drejtë, apo të sundojnë!

Ju thaftë dora atij që voton për armiqtë, kriminelët, ndihmësit dhe përkrahësit e tyre!

Thirrjes ,,Vdekje shqiptarëve”, përgjigjuni: Përpara shqiptarë të bashkuar, me BE, NATO dhe miqësi të përhershme me SHBA!

Thirrjes ,,Dhoma gazi për shqiptarët”, përgjugjuni: Liri dhe progres për shqiptarët, me besimin në Zot, dashuri për Atdhe, me ballin lartë, dije e guxim!

Thirrjes ,,Shqiptari i mirë, vetëm shqiptari i vdekur”, përgjigjuni: Jemi komb i fuqishëm 30 milionësh, autokton në trojet tona, dimë t’i nderojmë fqinjët, të kultivojmë miqësi e bashkëpunim, por liria dhe të drejtat tona nuk kanë çmim dhe alternativë!