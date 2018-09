Artene Iseni,

(avokate e një pjese të anëtarëve të Grupit të Kumanovës)

Më 30 shtator 2018 shqiptarët të gjithë votojn PRO – Referendumit sepse:

Vota PRO është vazhdimësi

– e përpjekjeve të 20 delegatëve shqiptarë të Ilindenit

– e përpjekjeve të gjithë atyre që luftuan në Luftën e dytë Botërore

– e përpjekjeve të gjithë atyre që në vitin 1991 votuan kundër Referendumit të njëanshëm

– e atyre që themeluan Universitetin e Tetovës

– e atyre që në vitin 1997 e mbrojtën Flamurin

– e atyre që në vitin 1999 u dolën në mbrojtje të shqiptarëve dhe strehuan 500 000 Kosovarë gjatë Exodusit

– e atyre që në vitet 1998-99 u rreshtuan në rradhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

– e atyre që në vitin 2001 sakrifikuan gjithëçka dhe si kryengritës u rradhitën në krah të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare

– e atyre që me politikën e tyre të pa kompromis nga 2002 deri 2018 ndoqën rrugën NATO dhe BE.

– e atyre që me 27 prill nën rrezik të jetëve të tyre qëndruan në Parlament dhe mbrojtën të drejtën e tyre qeverisëse që edhe zoti ua kishte falur, kur neve shqiptarëve na dhuroi këtë tokë të bekuar

– e atyre që sot vendosmërisht organizojnë Referendumin dhe përmbyllin një epokë të errët të shqiptarëve dhe na barazojnë me kombet fisnike europjane.

Vota PRO Referendumit:

– ndalon robërinë shekullore të shqiptarëve në Maqedoni

– hap mundësin e sundimit të ligjit dhe së drejtës

– pamundëson fingërimin e rasteve politike dhe kriminale

– ofron konkurencë transparente ekonomike

– sanksionon me ligj të drejta të barabarta pa dallim race, feje, etnie ose pozite shoqërore/ekonomike

– pamundëson korrupcionin në shëndetësi, arsim, polici, gjykata etc.

– hap rrugë për rigjykim transparent dhe të gjithëanshëm të rasteve si Monstra dhe Kumanova 2015 duke u bazuar në ligj dhe fakte

Dil voto

– për Maqedonin Europiane

– për Maqedonin e qytetarëve të lirë dhe të barabartë

– për anëtarsim në NATO dhe hapjen e bisedimeve me BE

– për vazhdimësin e jetës në partneritet me etnit tjera në Maqedoni

– fqinjësisë së mirë me shtetet për rreth

– për një ardhmëri të sigurt dhe të begatë për fëmijët tanë…..

Le të shpresojmë