Kjo video po bëhet virale në internet. Në mesin e qytetarëve të anketuar nga Lajm.Tv lidhur me disponimin për referendumin, ishte edhe një qytetar rom. Ai tha se nuk e di nëse do të votojë në referendum, sepse deri tani ka votuar BDI-në, por ka mbetur me lëmoshë.

“Më ka ardhur më në maje të hundës. Për të votuar të them të drejtën do të mendohem. Deri më tani vetëm për BDI-në kam votuar, por asgjë. Ja pot a them para syve, tani po shkoj të kërkoj lëmoshë”, tha ai.

Loading...