Vrasësi i Almir Aliut, feston lirinë meI flamurin e Serbisë dhe Skopsko (Foto)

Vrasësi i Almir Aliut, djaloshit katër vjeçar nga Kumanova, Boban Ilic dje u lirua nga Gjykata duke u rikualifikuar lënda e tij nga një vrasje, në një rrezik për jetën në trafik.

Boban Ilic dje tregoi gishtin e mesëm në drejtimin e familjarëve të Almir Aliut, si dhe e kërcënoi haptas gazetarin e TV 21, Furkan Saliu.

Përndryshe vlen të theksohet se Boban Ilic është amnistuar nga pushteti i BDI-së ku me ministrin e drejtësisë udhëheq një kuadër i BDI-së, si dhe prokuror në prokurorinë publike në Maqedoni është edhe një kuadër tjetër i BDI-së, Xhelal Bajrami i cili deri më tani nuk ka thënë asnjë fjalë për rastin në fjalë.

Boban Ilic është pritur si një hero në familjen e tij ku nga fotot shikohet duke festuar me flamurin e Serbisë si dhe me Skopska./kumanovapress