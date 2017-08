Vrasja e Bojkut, policia ende në kërkim të vrasësit

Katër ditë pas vrasjes, policia nuk jep asnjë hollësi për hetimin rreth vrasjes së Dilaver Bojkut. Nga SPB Ohër thanë për Alsat M se ende nuk kanë ndonjë të akuzuar për vrasjen që ndodhi në plazhin Akua Blu, transmeton Alsat-M.

SPB Ohër në koordinim me Prokurorinë edhe sot në mënyrë intensive punojnë në zbardhjen e vrasjes në Strugë. Vazhdojnë bisedat me persona nga Struga dhe disa vende përreth për konkretizimin e disa informatave dhe aspekteve lidhur me kryerësin e mundshëm. Ende nuk ka ndonjë të dyshuar- deklaroi Stefan Dimoski, SPB Ohër.