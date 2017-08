Vrasja me thikë e 22 vjeçarit, shpërthen këngëtari shqiptar: Po rritet një brez …(FOTO)

Vrasja e 22 vjeçarit marvi Mihali, ka tronditur mbarë opinionin publik, ku janë të shumta reagimet që dënojnë këtë vrasje makëbër, por edhe mënyrën se si po rritet brezi i ri.

Një nga reagimet më të ashpra ka ardhur nga këngëtari shqiptar Klevis Bega, ose i njohur ndryshe si Kastro Ziso.

Kastro Zizo është një nga artistët shqiptar që njihet dhe karakterizohet nga tipi i tij i drejtpërdrejtë, të folurit pa dorashka dhe nga rebelizmat e tij në ekran dhe rrjetet sociale. Ditën e sotme, vdekja e 22-vjeçarit Marvi Mihali tronditi Tiranën ku ndodhi gjarja dhe gjithë Shqipërinë.

I indinjuar nga kjo, këngëtari Kastro Zizo ka reaguar me anë të një statusi në Facebook.

‘E çfarë mund të them më shumë ndaj një brezi K*RVË që po rritet?! Një djalë që iku pa dal akoma në jetë…një familje e shuar shpirtërisht nga disa “gango” që për të vënë emër janë te gatshëm të vrasin! S’di kujt t’ja ve gishtin por jam aq i indinjuar saqë skam fjale…u zgjova me një lajm si ky dhe pyes vetën thellë: Çfarë k**** bëj ende në këtë vend që për të “mbijetuar” duhet të mbaj thike me vete se ndryshe rrezikoj?! Skam fjalë…Ngushëllime familja’ shkruan artisti në llogarinë e tij në Instagram.

Ja kush është 22-vjeçari, djali i vetëm që e vranë për një karikues

10:03, 01/08/2017

Marvi Mihali, 22-vjeçari që mbeti viktimë e një sherri me një grup moshatarësh mbrëmjen e djeshme tek stadiumi ‘Dinamo”, është djali i vetëm i familjes Mihali.

Një i njohur i të ndjerit ka shkruar pranë JOQ.al duke treguar edhe detaje nga sherri:

Përshëndetje! Marv Mihali, 22-vjeç, djalë i vetëm, ka mbetur viktimë gjatë sherrit banal që ndodhi mbrëmë pranë stadiumit “Selman Stermasi”. Sherri ndodhi gjatë një lojë PS4, kur shoku i viktimës debaton keq me një person për një karikues celulari dhe mbasi dalin jashtë për t’u sqaruar sherri bëhet më i madh.

Ku u bënë grupe-grupe midis njëri-tjetrit dhe sherri çoi në plagosjen e Marvit me thikë.

Më pas largohen autorët dhe mbërrin ambulanca tek e shoqëron në urgjencë, por fatkeqësisht ai humbi jetën. Marvi ishte shoku jonë dhe më vjen keq për të, Zoti ia çoftë shpirtin në paqe dhe le të bëhet shembull për pasojat e sherrit”, përfundoi i njohuri i viktimës.